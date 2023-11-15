Полицейские разыскали юную жительницу Сергиевского района

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Вечером 13 октября текущего года в дежурную часть Отдела МВД России по Сергиевскому району за помощью обратились родители 14-летней девушки, которая в дневное время вышла из дома и пропала без вести. При опросе заявителей сотрудники полиции установили, что местонахождение подростка им неизвестно уже около суток, местные жители пытались разыскать ребенка самостоятельно. Когда попытки отыскать девушку результатов не принесли, родители обратились в полицию.

Для розыска несовершеннолетней был задействован личный состав территориального органа внутренних дел. Ориентировка направлена во все отделы самарской полиции и соседних регионов, в подразделения Росгвардии, волонтерским организациям, размещена в сети Интернет и средствах массовой информации.

Полицейскими осуществлен комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшей. Проверены нежилые помещения, места концентрации молодежи. Изъяты и изучены записи камер видеонаблюдения, расположенных на пути предполагаемого перемещения девочки. Установлен и опрошен круг общения пропавшей. Проведены технические мероприятия, установлены и опрошены местные жители, с которыми общался подросток.

В ходе розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска поступила информация о возможном местонахождении девушки в одном из домов на улице Дальневосточной в областном центре. Прибыв на указанный адрес, оперативники обнаружили пропавшую, установили, что в отношении нее противоправные действия не совершались. Разыскиваемую доставили в территориальный орган внутренних дел.

В настоящее время девочка передана законным представителям, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Полицейские выясняют все подробности произошедшего. По завершению проверки по факту ухода подростка из дома будет дана оценка действиям родителям и образовательной организации.

Полиция благодарит за помощь волонтеров "ЛизаАлерт" Самарской области и всех, кто принял участие в поисковых мероприятиях.