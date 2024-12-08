Полицейские работают на месте ДТП в Кинельском районе, в котором погиб пешеход

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Сотрудники Госавтоинспекции получив информацию об аварии, прибыли на место происшествия, обеспечили его охрану и беспрепятственный проезд транспорта, установили и опросили участников ДТП и очевидцев, зафиксировали обстановку, провели иные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

В настоящее время установлено, что 08.12.2024 г. в 18-30 час. водитель, управляя маршрутным автобусом «Тольятти-Бузулук», в пути следования на 15 км а/д «Кинель-Богатое-Борское» допустил наезд на пешехода, одетого в темную одежду без световозвращающих элементов. Мужчина скончался на месте ДТП.

Пассажиры автобуса не пострадали, в настоящее время разъехались с места аварии на попутном транспорте.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего: на место происшествия выехал ответственный от руководства ГУ МВД России по Самарской области, руководство территориального органа внутренних дел и следственно-оперативная группа, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО