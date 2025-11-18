Полицейские работали на месте ДТП со сбитой девушкой в Кинель-Черкасском районе

125

Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует, что в 17:35 женщина 1982 года рождения, управляя автомобилем Ford Focus, двигалась по улице Чапаевской села Кинель-Черкассы со стороны улицы Льва Толстого в направлении улицы Ленинской. В пути следования возле д. 65д водитель допустила наезд на 17-летнюю девушку, которая, нарушая ПДД РФ, двигалась в попутном направлении по правому краю проезжей части. Пешеходу после обследования медиками рекомендовано амбулаторное лечение. Во время оформления ДТП за управление транспортным средством в состоянии опьянения полицейскими в отношении водителя составлен административный материал.