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Полицейские продолжают разыскивать водителя, сбившего 76-летнюю жительницу Самары

28 марта 2025 12:05
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Полицейские продолжают разыскивать водителя, сбившего 76-летнюю жительницу Самары

Как сообщалось  ранее , 19 марта 2025 года в 09:50 час. водитель, управляя автомобилем (предположительно седан темного цвета), двигался по ул. Медицинская со стороны ул. Кишиневская в направлении ул. Фасадная. В пути следования напротив д. 18 по ул. Фасадная, нарушил требования п.14.1 ПДД РФ, не уступил дорогу и сбил пешехода, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции распространили информацию о розыске водителя среди личного состава городской полиции, в СМИ и социальных сетях.

Неравнодушный житель Самары, ставший очевидцем ДТП, откликнулся на публикацию и прислал в ГАИ видеозапись. Установлено, что после совершения наезда на пешехода, мужчина доставил потерпевшую в больницу и, не сообщив свои данные, уехал из лечебного учреждения.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя (мужчина на видео) или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию по тел. 8(846)951-91-21, 89608322687 или 102 или в ближайший отдел полиции.

Обращаем ваше внимание на то, что указанные сведения носят исключительно информационный характер и не определяют степень виновности участников ДТП.

Теги: ДТП

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