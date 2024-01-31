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Подряд два ДТП произошли на автодороге Самара - Большая Черниговка, есть погибшие

31 января 2024 12:09
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Подряд два ДТП произошли на автодороге Самара - Большая Черниговка, есть погибшие

31 января с небольшим интервалом по времени на пульт диспетчера пожарно-спасательной части № 132 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступила информация о дорожно - транспортных происшествиях на автодороге Самара - Большая Черниговка. На места происшествий были направлены дежурные караулы на пожарных автоцистернах. Также были вызваны бригады медицинской скорой помощи и сотрудники полиции. По прибытию на место первого вызова было установлено, что на 80 километре трассы Самара - Большая Черниговка произошёл съезд в кювет автомобиля Рено Логан. В результате аварии пострадавших нет. Пожарные-спасатели провели аварийно-спасательные работы: сбор информации, отключение аккумуляторов, чтобы избежать возгорания автомобиля в результате замыкания электропроводки. Причины аварии устанавливаются.


На 96 километре трассы Самара - Большая - Черниговка произошло второе происшествие - столкновение двух автомобилей: Лада Гранта и Мерседес Минивен. В результате погибли 2 человека, пострадали 6 человек. Пожарные-спасатели провели аварийно-спасательные работы: стабилизация автомобиля, отключение АКБ, деблокирование пострадавших и погибших с применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента «Спрут С», оказание первой помощи. Пострадавших госпитализировали в Новокуйбышевскую центральную районную больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия следственными органами проводится проверка.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: ДТП

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