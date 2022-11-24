Под Тюменью отец по ошибке застрелил своего восьмилетнего сына во время охоты

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Под Тюменью мужчина во время охоты по ошибке застрелил своего восьмилетнего сына. Об этом 24 ноября сообщил источник «Известий».

По его данным, трагедия произошла накануне, 23 ноября, на берегу озера в деревне под Тюменью. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, 40-летний мужчина принял ребенка за зверя и выстрелил в него, попав в голову. В результате ребенок погиб на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Отец погибшего ребенка находится под подпиской о невыезде.

Фото: ТАСС/Максим Киселев/"Известия"