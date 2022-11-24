Под Тюменью отец по ошибке застрелил своего восьмилетнего сына во время охоты

Под Тюменью мужчина во время охоты по ошибке застрелил своего восьмилетнего сына. Об этом 24 ноября сообщил источник «Известий».
По его данным, трагедия произошла накануне, 23 ноября, на берегу озера в деревне под Тюменью. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, 40-летний мужчина принял ребенка за зверя и выстрелил в него, попав в голову. В результате ребенок погиб на месте.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Отец погибшего ребенка находится под подпиской о невыезде.
Фото: ТАСС/Максим Киселев/"Известия"