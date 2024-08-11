Я нашел ошибку
Главные новости:
Чтобы поддержать самарскую команду и лично увидеть дебют чилийского защитника Томаса Галдамеса на «Солидарность Самара Арене».
Легендарный вратарь «Крыльев» Эдуардо Лобос прилетел в Самару
В момент ДТП в салоне маршрутки находились 7 пассажиров.
Под Самарой пассажирская «Газель» врезалась в груженый досками грузовик
Из-за коммунальной аварии.
Без воды в Самаре остались дома на шести улицах
Будьте внимательны и осторожны!
12 августа в губернии ожидаются гроза, сильный дождь, ветер и возможен град
В соревнованиях принимали участие 12 экипажей - мужские, женские и смешанные.
Сборная Самарской области успешно выступила на чемпионате России по вертолетному спорту
Нередко огнеборцам приходится сталкиваться с одной серьёзной проблемой – это заставленные частным автотранспортом городские улицы и проезды жилых дворов.
МЧС СО: оставляйте место вo дворах для прoезда пожарной техники
Участники проходили метательное пятиборье: метание молота, толкание ядра, метание диска, метание копья, метание веса.
Тольяттинская спортсменка выиграла соревнования по метательскому многоборью
Турнир проходил на этой неделе в Рязани.
Теннисистки Самарской области - серебряные призеры Спартакиады
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.99
1.43
EUR 95.18
1.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Вячеслав Федорищев наградил специалистов и ветеранов строительной отрасли
В День физкультурника на набережной Волги в Самаре пройдет финал проекта «ГТО и Я – одна семья!»
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «Куйбышев – дипломатическая столица»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Под Самарой пассажирская «Газель» врезалась в груженый досками грузовик

11 августа 2024 17:19
118
В момент ДТП в салоне маршрутки находились 7 пассажиров.

11 августа недалеко от ТЦ «Мега» в Волжском районе собралась огромная пробка на выезд из города. На 6-м километре «Подъезд к г. Самара от М-5 Урал» произошло ДТП. Там «Газель» 110-го маршрута влетела в уазик. В кузове грузовичка были доски, сообщает 63.ru.

"По предварительной информации, авария произошла около 12:10. «Газель» ехала в Красный Яр. 62-летнему водителю маршрутки стало плохо за рулем. Мужчина потерял сознание и врезался в припаркованный на обочине УАЗ со стройматериалами", — следует из данных, которые озвучили в полиции.

К месту аварии стянулись экстренные службы: скорая, полиция, пожарные

В ДТП пострадали оба водителя и два пассажира. Бригады скорой доставили раненых в больницу.

Движение частично перекрыто, на месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщили в полиции.

 

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Теги: ДТП Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Оба госпитализированы.
04 августа 2024, 14:35
В Самаре 19-летний молодой человек на самокате сбил на тротуаре 18-летнюю девушку-пешехода 
Оба госпитализированы. Происшествия
964
Пострадали три пассажира автобуса.
01 августа 2024, 15:58
Сотрудники ГАИ работали на месте ДТП с автобусом в Самаре
Пострадали три пассажира автобуса. Происшествия
840
39-летняя женщина-пассажир с телесными повреждениями госпитализирована.
20 июля 2024, 14:52
В Кировском районе Самары Lada Priora врезалась в металлическую опору, пострадала пассажирка автомобиля
39-летняя женщина-пассажир с телесными повреждениями госпитализирована. Происшествия
1414
В центре внимания
День физкультурника в Самаре, как это было: ФОТО
11 августа 2024  13:44
День физкультурника в Самаре, как это было: ФОТО
224
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 12 августа
11 августа 2024  12:10
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 12 августа
285
Вячеслав Федорищев в День строителя обратился к строителям Самарского региона
11 августа 2024  11:40
Вячеслав Федорищев в День строителя обратился к строителям Самарского региона
211
Ремонт больницы №6, обновление парка Победы и стадиона «Заря».
10 августа 2024  16:19
Вячеслав Федорищев принял ряд решений по итогам работы в Советском районе Самары
891
По решению Вячеслава Федорищева в Самарской области появится балетная школа
10 августа 2024  12:09
По решению Вячеслава Федорищева в Самарской области появится балетная школа
566
Весь список