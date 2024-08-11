Под Самарой пассажирская «Газель» врезалась в груженый досками грузовик

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11 августа недалеко от ТЦ «Мега» в Волжском районе собралась огромная пробка на выезд из города. На 6-м километре «Подъезд к г. Самара от М-5 Урал» произошло ДТП. Там «Газель» 110-го маршрута влетела в уазик. В кузове грузовичка были доски, сообщает 63.ru.

"По предварительной информации, авария произошла около 12:10. «Газель» ехала в Красный Яр. 62-летнему водителю маршрутки стало плохо за рулем. Мужчина потерял сознание и врезался в припаркованный на обочине УАЗ со стройматериалами", — следует из данных, которые озвучили в полиции.

К месту аварии стянулись экстренные службы: скорая, полиция, пожарные

В ДТП пострадали оба водителя и два пассажира. Бригады скорой доставили раненых в больницу.

Движение частично перекрыто, на месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщили в полиции.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области