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Под Нижним Новгородом женщина сбила четырех пешеходов, погиб младенец

26 июня 2022 12:19
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Под Нижним Новгородом женщина сбила четырех пешеходов, погиб младенец

В Нижегородской области в городе Бор женщина за рулем автомобиля сбила пешеходов. В результате происшествия погиб младенец.

ДТП произошло 25 июня вечером в Борском районе. По предварительным данным, женщина-водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем Renault Logan, выехала на обочину и наехала на пешеходов, двигавшихся в попутном направлении. В результате наезда автомобиля на пешеходов около села Спасское всего пострадали четыре человека, из них трое детей. Уточняется, что дети были в сопровождении взрослой женщины.

Как пишет РИА Новости, один ребенок (1 месяц) умер в машине скорой медицинской помощи. Еще один ребенок эвакуирован в Борскую ЦРБ, его состояние оценивается как стабильное.

В настоящее время по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, сообщает Смотрим.

Теги: ДТП

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