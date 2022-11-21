Под контролем самарских приставов котенка вернули московскому заводчику

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Судебные приставы Октябрьского района г. Самары проконтролировали возвращение котенка в московский питомник.

Жительница г. Самары приобрела в московском питомнике абиссинского котенка. Позже у животного были выявлены заболевания, которые требовали немедленного лечения. Женщина, понеся затраты, пожелала вернуть питомца обратно и обратилась в суд с заявлением о расторжении договора купли-продажи. Суд требования гражданки удовлетворил. Заводчик денежные средства покупателю вернул, а вот женщина приобретенного котенка — нет.

В отделение судебных приставов Октябрьского района г. Самары на исполнение поступил исполнительный документ о передаче животного заводчику абиссинских кошек. Сотрудники Службы уведомили должницу о возбуждении исполнительного производства и предупредили о последствиях неисполнения решения суда. Не желая негативных развития событий, женщина под контролем судебных приставов вернула кота в московский питомник.

Убедившись, что питомец благополучно перенес дорогу и находится у заводчика, сотрудники Службы окончили исполнительное производство.