Под Кинелем в ДТП погибли два 18-летних парня

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Ранним утром в субботу, 5 июля, в Кинельском районе Самарской области разбились насмерть два человека. Смертельное ДТП произошло на трассе Кинель — Богатое.

«В 04:04 на 30-м километре автодороги автомобиль BMW наехал на препятствие», — сообщили в ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

Как пояснили в полиции, водитель не справился с управлением, машина съехала в левый кювет и опрокинулась. На месте ДТП до приезда скорой помощи погибли два 18-летних пассажира. Водитель госпитализирован. Пожарным-спасателям пришлось деблокировать тела из поврежденного авто, пишет 63.ру.