По предварительным данным госпитализировали 55 человек после ДТП с поездом из Казани

81

Федеральное агентство железнодорожного транспорта сообщило, что, по предварительным данным, госпитализированы 55 человек, пострадавших в ДТП поезда Казань – Адлер и грузовика «КАМАЗ». Всего пострадало 140 пассажиров, из них 8 детей, рассказали в Росжелдоре, передает РБК.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в пунктах временного размещения находятся 339 человек. Пункты развернули в Котельниковском районе. Углубленное медобследование проходят 30 человек, включая 10 детей. У детей по данным властей региона травмы легкие.

В РЖД заявили, что АО «Федеральная пассажирская компания» возместит пассажирам, которые находились в поезде во время ДТП, полную стоимость проезда.Найденные вещи, которые были у пострадавших во время схода поезда, будут переданы на станцию Котельниково.

В пресс-службе РЖД сообщили, что пассажиров поезда Казань – Адлер, который сошел с рельсов в Волгоградской области, доставит резервный состав. Его направят по измененному маршруту.

Состояние двоих взрослых – водителя грузовика и одной из пассажирок поезда – оценивается как тяжелое.

Пресс-секретарь раиса РТ Лилия Галимова сообщила, что в поезде Казань – Адлер находилась делегация детской школы хореографического искусства №17 Набережных Челнов. 18 детей в сопровождении 5 взрослых направлялись на международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Хрустальный дельфин».

Раис РТ Рустам Минниханов и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провели телефонный разговор в связи со сходом с рельсов поезда Казань – Адлер, сообщила пресс-служба раиса. Глава РТ оперативно получает информацию и держит вопрос на личном контроле. По поручению раиса РТ правительство республики взаимодействует с ведомствами области для установления полных данных о количестве пострадавших жителей Татарстана.