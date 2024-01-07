По факту ДТП с автобусом в Самарской области организована доследственная проверка

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Сегодня утром на 1169-ом км федеральной трассы М-5 "Урал" в районе населенного пункта Старое Ермаково произошло ДТП с автобусом «Man» маршрута Казань - Самара и грузовиком «Volvo».

По предварительным данным, пострадали 3 человека, погибших нет.



По данному факту Шенталинским межрайонным следственным отделом города Самары организована доследственная проверка, следователи выехали на осмотр места происшествия, выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО