Перепутал педали: в Безенчуке автомобиль наехал на дорожное ограждение и дерево

Сегодня днем в Безенчуке произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Центральная, где автомобиль наехал на дорожное ограждение и дерево.

Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно прибыли на место аварии, где провели все необходимые мероприятия.

Инспекторы установили и опросили очевидцев ДТП, собрали свидетельские показания и зафиксировали все детали случившегося.

Со слов 20-летнего водителя автомобиля, он перепутал педали, из-за чего не справился с управлением и совершил наезд.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства аварии, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО