Я нашел ошибку
Главные новости:
В начале торжества прошла знаменная группа из числа кадетов.
В Самарском кадетском корпусе прошло праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню знаний
Первоклассники – дети участников специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга, отправились на торжественные линейки в сопровождении боевых товарищей своих отцов.
В Самаре ветераны СВО стали участниками Всероссийской акции «Быть рядом»
Он также пригласил ребят в кадровый резерв областного правительства, чтобы они участвовали в обсуждении задач развития, подсказывали направления, по которым необходимо усиливать работу.
Вячеслав Федорищев отметил студентов-стипендиатов Самарского университета им. Королева
Об ученых, которые воевали и защищали страну своим знанием, о людях, которые решали нерешаемые задачи и находили выход из безвыходных ситуаций в экстремальных условиях войны.
«ЗИМ Галерея»: Григорий Циденков расскажет об открытиях куйбышевских ученых в годы войны 
После службы сотрудникам СИЗО-1 преставилась возможность подняться на колокольню и попробовать ударить в колокола.
Сотрудники СИЗО-1 посетили Софийский собор в день памяти преподобного Пимена Угрешского
Правительство Самарской области помогает ветеранам специальной военной операции интегрироваться в отрасли экономики.
Ветеран СВО из «Школы героев» познакомился с производством и применением дронов в аграрном секторе
Учебное заведение носит имя подполковника полиции Дениса Лазутина, офицера спецподразделения, героически погибшего в бою.
Росгвардейцы СО посетили торжественную линейку в лицее, который носит имя их коллеги
Со слов 20-летнего водителя автомобиля, он перепутал педали, из-за чего не справился с управлением и совершил наезд.
Перепутал педали: в Безенчуке автомобиль наехал на дорожное ограждение и дерево
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.33
0.04
EUR 94.05
0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре ветераны СВО стали участниками Всероссийской акции «Быть рядом»
Кинотеатр под открытым небом "Филин" ждет зрителей на набережной
2 сентября Самарский академический театр оперы и балета презентует юбилейный 95-й сезон!
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Перепутал педали: в Безенчуке автомобиль наехал на дорожное ограждение и дерево

1 сентября 2025 14:53
138
Со слов 20-летнего водителя автомобиля, он перепутал педали, из-за чего не справился с управлением и совершил наезд.

Сегодня днем в Безенчуке произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Центральная, где автомобиль наехал на дорожное ограждение и дерево.

Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно прибыли на место аварии, где провели все необходимые мероприятия.

Инспекторы установили и опросили очевидцев ДТП, собрали свидетельские показания и зафиксировали все детали случившегося.

Со слов 20-летнего водителя автомобиля, он перепутал педали, из-за чего не справился с управлением и совершил наезд.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства аварии, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти ГАЗель сбила пешехода
01 сентября 2025, 13:36
В Тольятти ГАЗель сбила пешехода
Он пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства.  Происшествия
162
В ДТП в Сызрани пострадали мужчина и две женщины
01 сентября 2025, 13:26
В ДТП в Сызрани пострадали мужчина и две женщины
31 августа на территории Самарской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 9 чел Происшествия
156
В Сызрани машина перевернулась в кювет
31 августа 2025, 11:00
В Сызрани машина перевернулась в кювет
Водитель отечественного транспортного средства с места ДТП госпитализирован. Происшествия
456
В центре внимания
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
1 сентября 2025  10:54
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
230
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
1 сентября 2025  10:40
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
221
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
1 сентября 2025  09:45
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
290
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня Знаний
1 сентября 2025  09:27
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня Знаний
235
Розничную продажу алкоголя ограничат в Самаре в День знаний
31 августа 2025  11:55
Розничную продажу алкоголя ограничат в Самаре в День знаний
585
Весь список