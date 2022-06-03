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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Пассажирский поезд сбил мужчину в Новокуйбышевске

3 июня 2022 13:36
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Пассажирский поезд сбил мужчину в Новокуйбышевске

Следователи выясняют обстоятельства происшествия на железной дороге. На станции Новокуйбышевск пассажирский поезд Санкт-Петербург — Оренбург сбил мужчину. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

— Происшествие случилось вечером 2 июня. Мужчина находился на путях. Машинист поезда для предотвращения наезда применил экстренное торможение и подавал сигнал большой громкости. Однако травмирование предотвратить не удалось, — рассказали следователи.

Пострадавшего мужчину доставили в больницу. Ему 41 год.

Следователи еще раз попросили жителей соблюдать правила безопасности на железной дороге, пишет 63.ру.

— Основными причинами подобных происшествий являются незнание и нарушение правил безопасности при нахождении в зоне железнодорожных путей, нахождение в опасной зоне в состоянии алкогольного опьянения, неоправданная спешка и беспечность, использование гаджетов, желание сделать эффектное селфи, нежелание пользоваться переходными мостами, тоннелями и настилами, а порой озорство, хулиганство и игры как на железнодорожных путях, так и на прилегающей к ним территории, — отметили следователи.

Теги: ДТП

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