Парень с ножом убил четверых подростков на вечеринке в Байкальске

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Группа несовершеннолетних отмечала день рождения 15-летней девочки. В какой-то момент один из ребят схватил нож и напал на остальных участников вечеринки. На месте погибли четверо несовершеннолетних, еще четверо детей госпитализированы с ножевыми ранениями, сообщает «Газета.Ru».



После поножовщины в доме, где отмечали праздник, начался пожар, во время которого погиб сам нападавший.



Возбуждено уголовное дело. В городе объявлен трехдневный траур.

Одна из пострадавших на вечеринке в Байкальске выжила, притворившись мертвой.



Юноша ударил ее ножом и ушел в другую комнату, девочка смогла выбраться из дома и побежала к соседям, которые вызвали полицию. Еще одна 14-летняя участница праздника спаслась перед взрывом, когда нападавший уже открывал газ.



По данным СМИ, причиной расправы стал отказ в сексе. Юноша якобы начал приставать к одной из школьниц, но получил отказ и напал на заступившихся за девочку подростков с канцелярским ножом.