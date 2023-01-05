Отлетел на 10 метров: в Самаре сбили ребенка на пешеходном переходе

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Вечером 4 января в Ленинском районе пострадал ребенок. Несколько человек пришли на помощь мальчику и вызвали для него скорую помощь.

— В 16:40 школьники перебегали дорогу на пешеходном переходе. Один успел, а второго сбила машина. Мальчик отлетел примерно на 10 метров. Его перенесли с трамвайных путей, — сообщают очевидцы.

Также свидетели утверждают, что полиция, скорая и, главное, мама школьника быстро приехали на место аварии. Ребенка забрали в больницу, но пока неизвестно, в каком он состоянии.

Полиции предстоит выяснить детали ДТП: если водитель действительно не остановился перед пешеходным переходом, то почему, пишет 63.ру.