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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Отлетел на 10 метров: в Самаре сбили ребенка на пешеходном переходе

5 января 2023 11:54
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Отлетел на 10 метров: в Самаре сбили ребенка на пешеходном переходе

Вечером 4 января в Ленинском районе пострадал ребенок. Несколько человек пришли на помощь мальчику и вызвали для него скорую помощь. 

— В 16:40 школьники перебегали дорогу на пешеходном переходе. Один успел, а второго сбила машина. Мальчик отлетел примерно на 10 метров. Его перенесли с трамвайных путей, — сообщают очевидцы.

Также свидетели утверждают, что полиция, скорая и, главное, мама школьника быстро приехали на место аварии. Ребенка забрали в больницу, но пока неизвестно, в каком он состоянии.

Полиции предстоит выяснить детали ДТП: если водитель действительно не остановился перед пешеходным переходом, то почему, пишет 63.ру.

Теги: ДТП

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