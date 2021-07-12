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Открытое горение на крупном лесном пожаре в Тольятти ликвидировано

12 июля 2021 22:25
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Речь идет об остававшихся очагах в 17, 18 и 23 кварталах Тольяттинского лесничества.   

Как сообщают в ЕДДС Тольятти и регуправлении МЧС, открытое пламя полностью потушено в 20:23 местного времени. Речь идет об остававшихся очагах в 17, 18 и 23 кварталах Тольяттинского лесничества. 
 
Благодаря работе оперативных служб пламени не дали распространиться в сторону Портпоселка и санатория "Лесное". Спасатели тушили огонь как с земли, так и с самолета-амфибии Бе-200, который был выделен МЧС по просьбе губернатора Дмитрия Азарова. 
 
Сейчас правоохранители выясняют причины возникновения ЧП. Основная версия следствия - поджог. Глава региона заверил, что будут выделены дополнительные средства на восстановление тольяттинского леса. Также усилят патрулирование дикой природы губернии, передает sova.info
 

 

Фото:   облМЧС

Теги: ликвидировано открытое горение Тольятти

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