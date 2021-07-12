Открытое горение на крупном лесном пожаре в Тольятти ликвидировано

169

Как сообщают в ЕДДС Тольятти и регуправлении МЧС, открытое пламя полностью потушено в 20:23 местного времени. Речь идет об остававшихся очагах в 17, 18 и 23 кварталах Тольяттинского лесничества.



Благодаря работе оперативных служб пламени не дали распространиться в сторону Портпоселка и санатория "Лесное". Спасатели тушили огонь как с земли, так и с самолета-амфибии Бе-200, который был выделен МЧС по просьбе губернатора Дмитрия Азарова.



Сейчас правоохранители выясняют причины возникновения ЧП. Основная версия следствия - поджог. Глава региона заверил, что будут выделены дополнительные средства на восстановление тольяттинского леса. Также усилят патрулирование дикой природы губернии, передает sova.info.



Фото: облМЧС