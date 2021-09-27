Oсновные требования пожарной безопасности на даче в осенний период

Осенью многие горожане продолжают посещать свои дачные участки, но, к сожалению, некоторые из них забывают, что беспечное, неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой травы, мусора на территории дач, садовых домиков может привести к пожару.
24 и 25 сентября зарегистрировано 2 пожара на территории СНТ.
Для того, чтобы пребывание на даче приносило только положительные эмоции необходимо знать и соблюдать элементарные правила пожарной безопасности:
- - территория садоводческих участков должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы, опавших листьев и т.п., которые следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозиться;
- - запрещается сжигание мусора, прошлогодней травы на расстоянии меньше 50 м от строений. Не допускаются палы травы на садовых участках;
- - нельзя топить печи, имеющие трещины, а также неисправную дверцу топки;
- - запрещается располагать топливо, другие горючие материалы и вещества на предтопочном листе;
- - ни в коем случае не применяйте для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
- - пользуйтесь только исправными электроприборами заводского изготовления;
- - содержите в исправном состоянии электрические сети, газовые и керосиновые приборы, соблюдайте меры предосторожности при их эксплуатации;
- - у каждого жилого строения должна стоять бочка с водой (на летний период), противопожарный инвентарь и приставная лестница, достигающая крыши, а на кровле должна быть лестница, доходящая до конька крыши;
- - дороги, проезды, подъезды, проходы к домам, а также водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны всегда оставаться свободными;
- - противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на территории садового, дачного и приусадебного земельного участка до лесного массива должно составлять не менее 15 м.