Oсновные требования пожарной безопасности на даче в осенний период

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Осенью многие горожане продолжают посещать свои дачные участки, но, к сожалению, некоторые из них забывают, что беспечное, неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой травы, мусора на территории дач, садовых домиков может привести к пожару.

24 и 25 сентября зарегистрировано 2 пожара на территории СНТ.

Для того, чтобы пребывание на даче приносило только положительные эмоции необходимо знать и соблюдать элементарные правила пожарной безопасности: