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Oсновные требования пожарной безопасности на даче в осенний период

27 сентября 2021 11:19
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Oсновные требования пожарной безопасности на даче в осенний период

Осенью многие горожане продолжают посещать свои дачные участки, но, к сожалению, некоторые из них забывают, что беспечное, неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой травы, мусора на территории дач, садовых домиков может привести к пожару.

24 и 25 сентября зарегистрировано 2 пожара на территории СНТ.

Для того, чтобы пребывание на даче приносило только положительные эмоции необходимо знать и соблюдать элементарные правила пожарной безопасности:

  •  - территория садоводческих участков должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы, опавших листьев и т.п., которые следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозиться;
  •  - запрещается сжигание мусора, прошлогодней травы на расстоянии меньше 50 м от строений. Не допускаются палы травы на садовых участках;
  • - нельзя топить печи, имеющие трещины, а также неисправную дверцу топки;
  • - запрещается располагать топливо, другие горючие материалы и вещества на предтопочном листе;
  • - ни в коем случае не применяйте для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
  • - пользуйтесь только исправными электроприборами заводского изготовления;
  • - содержите в исправном состоянии электрические сети, газовые и керосиновые приборы, соблюдайте меры предосторожности при их эксплуатации;
  • - у каждого жилого строения должна стоять бочка с водой (на летний период), противопожарный инвентарь и приставная лестница, достигающая крыши, а на кровле должна быть лестница, доходящая до конька крыши;
  • - дороги, проезды, подъезды, проходы к домам, а также водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны всегда оставаться свободными;
  • - противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на территории садового, дачного и приусадебного земельного участка до лесного массива должно составлять не менее 15 м.
Теги: МЧС

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