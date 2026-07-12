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Свежий тунец может появиться в российских ресторанах и магазинах

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Свежий тунец может появиться в российских ресторанах и магазинах

Российские рыбаки могут получить возможность добывать и поставлять в рестораны и магазины свежего, а не замороженного тунца, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Согласно проекту приказа Минсельхоза, допустимый улов на тунца в Восточно-Сахалинской подзоне будет установлен уже на 2027 год. Это означает, что пробные партии могут появиться на российском рынке менее чем через год.

"Российские ученые ежегодно смогут устанавливать квоту на добычу тунца в Восточно-Сахалинской подзоне, а российские рыбаки добывать и поставлять на отечественный рынок свежего тунца. Соответствующие поправки в перечень видов водных биологических ресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов водных биологических ресурсов, предлагает внести Минсельхоз", - сказал он.

Зверев пояснил, что ранее отечественные рыбаки добывали тунца в качестве прилова в открытых районах Мирового океана, в сотнях миль от российских портов, поэтому доставлять его на внутренний рынок возможно было в замороженном виде.

"Если удастся организовать промысел ближе к берегу, на внутреннем рынке появится свежий тунец, который можно будет использовать в качестве продукта для премиальной розницы и HoReCa, а также как сырье для переработанных продуктов", - прокомментировал он.

Однако президент ВАРПЭ подчеркнул, что развитие нового промысла - небыстрый процесс: затраты на переоборудование флота, обучение экипажа, освоение технологий добычи и обработки рыбы и выстраивание каналов дистрибуции "с нуля" потребует немало времени.

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