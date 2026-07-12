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Выборы в Самарской области

В ЦИК завершили прием документов от политических партий перед выборами в Госдуму

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В ЦИК завершили прием документов от политических партий перед выборами в Госдуму

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России 12 июля завершила прием документов от политических партий для заверения списков кандидатов на выборы депутатов Госдумы (ГД) IX созыва, пишут "Известия".

Прием документов завершился в 18:00 мск. После окончания установленного срока ЦИК не принимает заявки от партий.

Всего документы представили 11 политических объединений. Среди них пять парламентских — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также шесть непарламентских — Партия пенсионеров, Партия прямой демократии, «Яблоко», «Коммунисты России», «Родина» и «Зеленые».

На момент публикации ЦИК уже заверил списки кандидатов, которые предоставили ЛДПР, КПРФ, «Единая Россия», «Новые люди», «Яблоко» и Партия пенсионеров.

Кроме того, завершился прием документов от самовыдвиженцев по одномандатным округам. Всего в таком порядке были выдвинуты 80 кандидатов.

«Напоминаем, коллеги, что у нас 80 одномандатников-самовыдвиженцев. Прием документов от самовыдвиженцев завершился, более не будет. 80 человек претендует самовыдвиженцев», — сказал на заседании замглавы ЦИК Николай Булаев.

Выборы депутатов ГД IX созыва в этом году будут проходить три дня — 18, 19 и 20 сентября.

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