Около Сызрани в ДТП грузовик съехал в кювет

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17 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека получили ранения различной степени тяжести. У участников дорожно-транспортных происшествий признаков опьянения не обнаружено.

Одно из ДТП произошло в 02:00 в Сызранском районе Самарской области. Водитель 1979 года рождения (за последние 2 года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 2 раза), управляя автомобилем «Volkswagen Polo», двигался по автодороге М-5 «Урал» со стороны г. Москва в направлении г. Самара. На 918 км трассы водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем «MAN» в составе с полуприцепом под управлением водителя 1965 года рождения (за последние 2 года к административной ответственности привлекался 12 раз), который двигался навстречу по своей полосе. После столкновения автомобиль «MAN» совершил съезд в левый по ходу своего движения кювет. Пострадавший водитель автомобиля «Volkswagen Polo» был госпитализирован в медицинское учреждение.