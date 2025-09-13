Около села Черноречье, во время движения опрокинулся автомобиль «Нива», погиб водитель

118

13 сентября в Волжском районе на грунтовой дороге около села Черноречье, во время движения опрокинулся автомобиль «Нива».

В результате происшествия водитель погиб и находился под автомобилем.

В 12.22 для проведения спасательных работ на место происшествия были направлены спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области.

В 16.40 погибшего извлекли из-под перевернувшегося автомобиля и передали сотрудникам правоохранительных органов.

На месте происшествия работали пять спасателей, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО