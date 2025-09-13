Я нашел ошибку
Главные новости:
Завершится праздничный день фейерверком, который запланирован на 22:00.
14 сентября на площади Куйбышева пройдет праздничный концерт, посвященный 439-летию Самары
Потребовалась помощь спасателей.
Около села Черноречье, во время движения опрокинулся автомобиль «Нива», погиб водитель
Накануне празднования Дня города ученики самарской школы № 12 прошли по трем маршрутам, чтобы найти интересные объекты на онлайн-картах и разместить фотографии и комментарии о своих впечатлениях по каждой локации.
Школьники Самары впервые присоединились к всероссийскому проекту «Прошагай город»
В Самаре ночью +4, +6°С, днем +17, +19°С.
14 сентября в регионе без осадков, ночью местами заморозки, днем до +20°С
Самара отмечает День города
Самара отмечает День города
Парадом духовых оркестров открылся Всероссийский фестиваль «На сопках Маньчжурии» в Самаре.
По улице Куйбышева прошел марш-парад из 14 духовых оркестров
В фойе дома культуры гостей встречает выставка работ земляка - художника Вячеслава Горбунова. Каждая картина - своя история: о родном крае, о людях.
Сельский ДК в Большечерниговском районе стал центром притяжения в дни голосования
Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 13:30.
Развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Сочи» 14 сентября
14 сентября на площади Куйбышева пройдет праздничный концерт, посвященный 439-летию Самары
«Сделано в Самаре»: выставка объединит 50 представителей малого и среднего бизнеса
В Тольятти открылась модельная библиотека национальных культур
Около села Черноречье, во время движения опрокинулся автомобиль «Нива», погиб водитель

13 сентября 2025 20:21
118
Потребовалась помощь спасателей.

13 сентября в Волжском районе на грунтовой дороге около села Черноречье, во время движения опрокинулся автомобиль «Нива».

В результате происшествия водитель погиб и находился под автомобилем.

В 12.22 для проведения спасательных работ на место происшествия были направлены спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области.

В 16.40 погибшего извлекли из-под перевернувшегося автомобиля и передали сотрудникам правоохранительных органов.

На месте происшествия работали пять спасателей, сообщает пресс-служба ПСС СО.

 

Фото:  пресс-служба ПСС СО

Теги: ДТП

