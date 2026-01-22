В ИК-15 УФСИН СО прошла музыкальная викторина «Угадай мелодию»

В исправительной колонии №15 УФСИН России по Самарской области состоялась музыкальная викторина «Угадай мелодию», ставшая ярким событием в рамках культурно-досуговой работы с осуждёнными.

Участникам предстояло проявить эрудицию, ведь вместо привычных строк песен перед ними были загадки в виде картинок, символов и ребусов, по которым нужно было определить известную мелодию. Задания охватывали как классические, так и современные композиции.

Разнообразные формы досуга являются важной частью воспитательной работы в учреждении, помогая раскрыть творческий потенциал осуждённых и формировать у них интерес к культуре и искусству, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области