«Цифровая Россия»: ПГУТИ стал площадкой для будущих IT-талантов
Активировать сим-карту можно самостоятельно и полностью в онлайн-режиме на любом устройстве: смартфоне, планшете, ноутбуке (если сим для модема).
Китай увеличил экспорт рыбы в Россию до рекордного уровня
Тройное ДТП произошло в Октябрьском районе Самары
В СОДБ прошла Неделя краеведения к 175-летию Самарской губернии
Производство сидра показало рекордный рост среди слабоалкогольных напитков
В Кировском районе провели анализ маршрутной сети общественного транспорта
Еще два ребенка вернулись в родные семьи в Самарской области благодаря проекту «Вызов»
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
Тройное ДТП произошло в Октябрьском районе Самары

21 января на территории Самарской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало десять человек, один погиб. 

Так, одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в Октябрьском районе Самары. В 16:40 час. 32-летний мужчина, управляя автомобилем LADA Granta, двигался по улице Ново-Садовой со стороны улицы Часовой в направлении улицы Лейтенанта Шмидта. В пути следования, возле дома № 169, потерял контроль управления транспортным средством и допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Lexus RX300, под управлением 45-летней женщины, после чего отечественный автомобиль отбросило на автомашину Chery Tiggo 7 Pro, под управлением 41-летнего мужчины, движущуюся со стороны улицы Лейтенанта Шмидта в направлении улицы Часовой, а автомобиль Lexus, в свою очередь, отбросило на автомобиль Infiniti QX70, под управлением 39-летней женщины. Водитель LADA Granta доставлен в медицинское учреждение.

Теги: ДТП

