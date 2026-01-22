Тройное ДТП произошло в Октябрьском районе Самары

21 января на территории Самарской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало десять человек, один погиб.

Так, одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в Октябрьском районе Самары. В 16:40 час. 32-летний мужчина, управляя автомобилем LADA Granta, двигался по улице Ново-Садовой со стороны улицы Часовой в направлении улицы Лейтенанта Шмидта. В пути следования, возле дома № 169, потерял контроль управления транспортным средством и допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Lexus RX300, под управлением 45-летней женщины, после чего отечественный автомобиль отбросило на автомашину Chery Tiggo 7 Pro, под управлением 41-летнего мужчины, движущуюся со стороны улицы Лейтенанта Шмидта в направлении улицы Часовой, а автомобиль Lexus, в свою очередь, отбросило на автомобиль Infiniti QX70, под управлением 39-летней женщины. Водитель LADA Granta доставлен в медицинское учреждение.