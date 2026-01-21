В Самарской области 21 января на переезде автомобиль столкнулся с "Ласточкой"

В среду днем на железнодорожном переезде между станциями Жигулевское море и Химзаводская водитель легковушки выехал на пути прямо перед приближающейся "Ласточкой". Она направлялась из Самары в Тольятти.
Машинист заметил опасность и экстренно затормозил, однако расстояния не хватило, поэтому они столкнулись.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Электропоезд "Ласточка" № 7119 продолжил путь с задержкой около 11 минут. На движение других поездов происшествие не повлияло, сообщает 450media.ru.
Фото: pxhere.com