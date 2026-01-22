Более 5 тысяч выпускников самарских школ до 2 февраля выберут предметы для сдачи ЕГЭ

До 2 февраля выпускникам самарских школ необходимо определиться с предметами, которые они будут сдавать в ходе единого государственного экзамена. В этом году досрочный период ЕГЭ стартует 20 марта, а основной период будет проходить с 1 июня по 9 июля. Всего в этом году экзамены планируют сдать более 5 тысяч выпускников 11-х классов.



«Фундаментальных изменений в проведении самой процедуры ЕГЭ в 2026 году нет, но есть некоторые корректировки по баллам. Минимальный порог баллов для поступления в ВУЗы увеличился по шести предметам: физика – 41 балл, информатика – 46 баллов, история, иностранные языки, химия и биология – 40 баллов, – отметила руководитель Департамента образования Ирина Коковина. – Всем выпускникам желаю подойти к выбору предметов для сдачи ЕГЭ осознанно, с заделом на поступление ВУЗ, и, конечно, всем осознанной и последовательной подготовки к экзаменам!»



По данным Департамента образования, в 2025 году наиболее популярными предметами по выбору для сдачи ЕГЭ у самарских выпускников были физика, биология и обществознание.



Заявление об участии в ЕГЭ выпускникам текущего года необходимо подать в своей школе, а выпускникам прошлых лет и обучающимся по программам СПО – в Самарском управлении Министерства образования Самарской области. Подробная информация доступна по ссылке https://sumoin.ru/index.php/attestatsiya/vypusknikam-proshlykh-let/item/2100-pamyatka-uchastnikaege-....



Первыми предметами, которые будут сдавать выпускники в основном периоде, станут история, литература и химия 1 июня. Самым массовым традиционно станет обязательный экзамен по русскому языку, который в этом году будет проходить 4 июня. Также среди обязательных экзаменов математика базового и профильного уровней, ее будут сдавать 8 июня. Далее – обществознание и физика (11 июня), биология, география, письменная часть иностранных языков (15 июня), информатика и устная часть иностранных языков (18 и 19 июня). С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни, а 8 и 9 июля – пересдачи по выбору.