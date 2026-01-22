Я нашел ошибку
За 2025 год в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте зарегистрировано около 5 500 заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях.
В Самаре транспортная полиция подвела итоги работы за 2025 год
В Отрадненской больнице завершается ремонт терапевтического корпуса и поставлен новый компьютерный томограф.
Андрей Орлов проверил ход ремонтных работ в терапевтическом корпусе  Отрадненской больницы
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
В преддверии Дня российской науки в регионе будет запущен первый научно-популярный маршрут «Крылья науки».
В Самарской области будет запущен уникальный туристический маршрут «Крылья науки»
6 января 2026 года в многоквартирном доме, расположенном по пр. Карла Маркса в Сызрани, произошла коммунальная авария.
Возбуждено уголовное дело против сызранской УК из-за аварии в доме, жители которого остались без тепла
Первыми предметами, которые будут сдавать выпускники в основном периоде, станут история, литература и химия 1 июня.
Более 5 тысяч выпускников самарских школ до 2 февраля выберут предметы для сдачи ЕГЭ
29 января в Самаре состоится ознакомительная лекция, на которой инструкторы расскажут, где искать информацию о поисках, как можно помочь и как присоединиться к поисковому добровольчеству.
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
Участникам предстояло проявить эрудицию, ведь вместо привычных строк песен перед ними были загадки в виде картинок, символов и ребусов, по которым нужно было определить известную мелодию.
В ИК-15 УФСИН СО прошла музыкальная викторина «Угадай мелодию»
Более 5 тысяч выпускников самарских школ до 2 февраля выберут предметы для сдачи ЕГЭ

103
Первыми предметами, которые будут сдавать выпускники в основном периоде, станут история, литература и химия 1 июня.

Более 5 тысяч выпускников самарских школ до 2 февраля выберут предметы для сдачи ЕГЭ

 

До 2 февраля выпускникам самарских школ необходимо определиться с предметами, которые они будут сдавать в ходе единого государственного экзамена. В этом году досрочный период ЕГЭ стартует 20 марта, а основной период будет проходить с 1 июня по 9 июля. Всего в этом году экзамены планируют сдать более 5 тысяч выпускников 11-х классов.

«Фундаментальных изменений в проведении самой процедуры ЕГЭ в 2026 году нет, но есть некоторые корректировки по баллам. Минимальный порог баллов для поступления в ВУЗы увеличился по шести предметам: физика – 41 балл, информатика – 46 баллов, история, иностранные языки, химия и биология – 40 баллов, – отметила руководитель Департамента образования Ирина Коковина. – Всем выпускникам желаю подойти к выбору предметов для сдачи ЕГЭ осознанно, с заделом на поступление ВУЗ, и, конечно, всем осознанной и последовательной подготовки к экзаменам!»

По данным Департамента образования, в 2025 году наиболее популярными предметами по выбору для сдачи ЕГЭ у самарских выпускников были физика, биология и обществознание.

Заявление об участии в ЕГЭ выпускникам текущего года необходимо подать в своей школе, а выпускникам прошлых лет и обучающимся по программам СПО – в Самарском управлении Министерства образования Самарской области. Подробная информация доступна по ссылке https://sumoin.ru/index.php/attestatsiya/vypusknikam-proshlykh-let/item/2100-pamyatka-uchastnikaege-....

Первыми предметами, которые будут сдавать выпускники в основном периоде, станут история, литература и химия 1 июня. Самым массовым традиционно станет обязательный экзамен по русскому языку, который в этом году будет проходить 4 июня. Также среди обязательных экзаменов математика базового и профильного уровней, ее будут сдавать 8 июня. Далее – обществознание и физика (11 июня), биология, география, письменная часть иностранных языков (15 июня), информатика и устная часть иностранных языков (18 и 19 июня). С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни, а 8 и 9 июля – пересдачи по выбору.

В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
388
Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
21 января 2026  22:59
Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта
422
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
21 января 2026  12:23
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
393
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
21 января 2026  11:34
7 рыбаков получили предупреждение за выход на лед в Самаре с начала сезона
382
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
21 января 2026  09:59
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
397
