Я нашел ошибку
Главные новости:
За 2025 год в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте зарегистрировано около 5 500 заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях.
В Самаре транспортная полиция подвела итоги работы за 2025 год
В Отрадненской больнице завершается ремонт терапевтического корпуса и поставлен новый компьютерный томограф.
Андрей Орлов проверил ход ремонтных работ в терапевтическом корпусе  Отрадненской больницы
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
В преддверии Дня российской науки в регионе будет запущен первый научно-популярный маршрут «Крылья науки».
В Самарской области будет запущен уникальный туристический маршрут «Крылья науки»
6 января 2026 года в многоквартирном доме, расположенном по пр. Карла Маркса в Сызрани, произошла коммунальная авария.
Возбуждено уголовное дело против сызранской УК из-за аварии в доме, жители которого остались без тепла
Первыми предметами, которые будут сдавать выпускники в основном периоде, станут история, литература и химия 1 июня.
Более 5 тысяч выпускников самарских школ до 2 февраля выберут предметы для сдачи ЕГЭ
29 января в Самаре состоится ознакомительная лекция, на которой инструкторы расскажут, где искать информацию о поисках, как можно помочь и как присоединиться к поисковому добровольчеству.
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
Участникам предстояло проявить эрудицию, ведь вместо привычных строк песен перед ними были загадки в виде картинок, символов и ребусов, по которым нужно было определить известную мелодию.
В ИК-15 УФСИН СО прошла музыкальная викторина «Угадай мелодию»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.52
-0.3
EUR 90.72
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре транспортная полиция подвела итоги работы за 2025 год

87
За 2025 год в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте зарегистрировано около 5 500 заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях.

В Средневолжском линейном управлении МВД России на транспорте состоялось оперативное совещание по итогам оперативно-служебной деятельности за 2025 год. 

В работе совещания приняли участие заместитель начальника Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу полковник внутренней службы Альберт Молчанов, начальник Средневолжского линейного управления полковник полиции Олег Рожнов, заместитель Куйбышевского транспортного прокурора младший советник юстиции Никита Климов, руководитель Самарского следственного отдела на транспорте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России полковник юстиции Рита Даниелян, председатель Общественного совета при Средневолжском линейном управлении Владимир Берглезов, заместители начальника линейного управления, а также руководители служб и подразделений.

За 2025 год в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте зарегистрировано около 5 500 заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях. Из них поставлено на учет почти 500 преступлений. В 2025 году раскрыто более 300 преступлений, раскрываемость составила 60%. За отчетный период к уголовной ответственности привлечено 220 лиц. 

В структуре преступности преобладают кражи, преступления в сфере экономики и незаконного оборота наркотиков. Благодаря профилактической работе на территории оперативного обслуживания линейного управления не зафиксированы грабежи и разбойные нападения на граждан, а количество краж снизилось на 36%.

За 2025 год выявлено 78 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Из незаконного оборота изъято около 295 килограммов наркотических средств.

Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции постоянно проводятся профилактическая работа по предупреждению преступлений против личности и имущества граждан на объектах транспортной инфраструктуры. За 2025 год количество выявленных административных правонарушений составило около 9 800 фактов. Наложено административных штрафов на сумму более 5 000 000 рублей.

Продолжается работа по борьбе с нелегальной миграцией. За нарушение миграционного законодательства в отношении иностранных граждан составлено 560 административных протоколов, применено 39 дополнительных наказаний в виде административного выдворения с территории России и вынесено 34 запрета на въезд в Российскую Федерацию. 

В ходе совещания участники обсудили возникшие недостатки в работе, выяснили причины их возникновения и определили пути их устранения.

По итогу оперативного совещания руководством были определены задачи на предстоящий период.

 

Фото предоставлено пресс-службой Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
409
Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
21 января 2026  22:59
Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта
427
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
21 января 2026  12:23
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
398
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
21 января 2026  11:34
7 рыбаков получили предупреждение за выход на лед в Самаре с начала сезона
385
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
21 января 2026  09:59
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
401
Весь список