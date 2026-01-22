В Самаре транспортная полиция подвела итоги работы за 2025 год

В Средневолжском линейном управлении МВД России на транспорте состоялось оперативное совещание по итогам оперативно-служебной деятельности за 2025 год.

В работе совещания приняли участие заместитель начальника Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу полковник внутренней службы Альберт Молчанов, начальник Средневолжского линейного управления полковник полиции Олег Рожнов, заместитель Куйбышевского транспортного прокурора младший советник юстиции Никита Климов, руководитель Самарского следственного отдела на транспорте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России полковник юстиции Рита Даниелян, председатель Общественного совета при Средневолжском линейном управлении Владимир Берглезов, заместители начальника линейного управления, а также руководители служб и подразделений.

За 2025 год в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте зарегистрировано около 5 500 заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях. Из них поставлено на учет почти 500 преступлений. В 2025 году раскрыто более 300 преступлений, раскрываемость составила 60%. За отчетный период к уголовной ответственности привлечено 220 лиц.

В структуре преступности преобладают кражи, преступления в сфере экономики и незаконного оборота наркотиков. Благодаря профилактической работе на территории оперативного обслуживания линейного управления не зафиксированы грабежи и разбойные нападения на граждан, а количество краж снизилось на 36%.

За 2025 год выявлено 78 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Из незаконного оборота изъято около 295 килограммов наркотических средств.

Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции постоянно проводятся профилактическая работа по предупреждению преступлений против личности и имущества граждан на объектах транспортной инфраструктуры. За 2025 год количество выявленных административных правонарушений составило около 9 800 фактов. Наложено административных штрафов на сумму более 5 000 000 рублей.

Продолжается работа по борьбе с нелегальной миграцией. За нарушение миграционного законодательства в отношении иностранных граждан составлено 560 административных протоколов, применено 39 дополнительных наказаний в виде административного выдворения с территории России и вынесено 34 запрета на въезд в Российскую Федерацию.

В ходе совещания участники обсудили возникшие недостатки в работе, выяснили причины их возникновения и определили пути их устранения.

По итогу оперативного совещания руководством были определены задачи на предстоящий период.

Фото предоставлено пресс-службой Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте