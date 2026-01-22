В рамках реализации инициативы «Научно-популярный туризм» Десятилетия науки и технологий в Самарской области будет запущен уникальный туристический маршрут «Крылья науки».

«Проект нашего региона получил поддержку на федеральном уровне. Он открывает новую страницу в развитии внутреннего туризма, а главное – поможет зажечь интерес к исследовательской и инженерной мысли, а также определиться с выбором профессии, - отметил в своем канале в мессенджере Макс губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. - Наука всегда была и остается основой нашего развития. Теперь ее достижения становятся доступными для самого широкого круга людей: совершить уникальное путешествие смогут не только самарцы, но и организованные группы из других регионов страны».

Программа тура рассчитана на два дня и включает посещение ключевых образовательных учреждений и промышленных предприятий региона. Туристы отправятся в увлекательное путешествие по двум городам Самарской области – Самаре и Тольятти, чтобы познакомиться с историей становления и развития российской науки и техники.

Врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков отметил особую значимость инициативы: «Сегодня мы открываем первый верифицированный научно-популярный маршрут, демонстрируя уникальные возможности нашей области и привлекая талантливую молодежь к исследованиям и разработкам мирового уровня. Этот двухдневный маршрут позволяет каждому участнику прочувствовать дух новаторства и вдохновения, присущие нашим ведущим вузам и предприятиям.

Возможность прикоснуться к передовым технологиям, пообщаться с увлеченными молодыми учеными, увидеть своими глазами современные лаборатории и производства станет мощным стимулом для новых идей и открытий».

У участников программы будет возможность посетить Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва и Поволжский государственный университет сервиса, а также увидеть производственные площадки известных предприятий, отражающих технологическое наследие региона.

«Запуск уникального маршрута «Крылья науки» открывает совершенно новое направление туристической активности Самары и Тольятти. Наш регион богат научными традициями и технологическими прорывами, и теперь каждый гость сможет почувствовать этот потенциал лично. Маршрут, объединяющий образовательные учреждения и промышленные гиганты, приглашает туристов отправиться в захватывающее путешествие по миру науки и инженерии. Такой опыт способен заинтересовать молодое поколение наукой и технологиями, стимулировать интерес к профессиональным выборам и развить творческий потенциал каждого участника», – рассказала врио министра туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Первые туристы, ставшие частью проекта, – школьники-участники регионального детского совета по туризму. Маршрут приурочен ко Дню российской науки, отмечаемому ежегодно 8 февраля.

Стоит отметить, что идея была поддержана федеральным Министерством науки и высшего образования России. Ранее, в декабре 2025 года, Самарская область получила признание как лидер среди регионов России в сфере популяризации науки благодаря победе в конкурсе Всероссийского проектного акселератора, итоги которого подводились в ходе Международного форума-фестиваля «Студтуризм-2025» в Москве.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области