За 2025 год в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте зарегистрировано около 5 500 заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях.
В Самаре транспортная полиция подвела итоги работы за 2025 год
В Отрадненской больнице завершается ремонт терапевтического корпуса и поставлен новый компьютерный томограф.
Андрей Орлов проверил ход ремонтных работ в терапевтическом корпусе  Отрадненской больницы
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
В преддверии Дня российской науки в регионе будет запущен первый научно-популярный маршрут «Крылья науки».
В Самарской области будет запущен уникальный туристический маршрут «Крылья науки»
6 января 2026 года в многоквартирном доме, расположенном по пр. Карла Маркса в Сызрани, произошла коммунальная авария.
Возбуждено уголовное дело против сызранской УК из-за аварии в доме, жители которого остались без тепла
Первыми предметами, которые будут сдавать выпускники в основном периоде, станут история, литература и химия 1 июня.
Более 5 тысяч выпускников самарских школ до 2 февраля выберут предметы для сдачи ЕГЭ
29 января в Самаре состоится ознакомительная лекция, на которой инструкторы расскажут, где искать информацию о поисках, как можно помочь и как присоединиться к поисковому добровольчеству.
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
Участникам предстояло проявить эрудицию, ведь вместо привычных строк песен перед ними были загадки в виде картинок, символов и ребусов, по которым нужно было определить известную мелодию.
В ИК-15 УФСИН СО прошла музыкальная викторина «Угадай мелодию»
В Самарской области будет запущен уникальный туристический маршрут «Крылья науки»

78
В преддверии Дня российской науки в регионе будет запущен первый научно-популярный маршрут «Крылья науки».

В рамках реализации инициативы «Научно-популярный туризм» Десятилетия науки и технологий в Самарской области будет запущен уникальный туристический маршрут «Крылья науки».

«Проект нашего региона получил поддержку на федеральном уровне. Он открывает новую страницу в развитии внутреннего туризма, а главное – поможет зажечь интерес к исследовательской и инженерной мысли, а также определиться с выбором профессии, - отметил в своем канале в мессенджере Макс губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. - Наука всегда была и остается основой нашего развития. Теперь ее достижения становятся доступными для самого широкого круга людей: совершить уникальное путешествие смогут не только самарцы, но и организованные группы из других регионов страны».

Программа тура рассчитана на два дня и включает посещение ключевых образовательных учреждений и промышленных предприятий региона. Туристы отправятся в увлекательное путешествие по двум городам Самарской области – Самаре и Тольятти, чтобы познакомиться с историей становления и развития российской науки и техники.

Врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков отметил особую значимость инициативы: «Сегодня мы открываем первый верифицированный научно-популярный маршрут, демонстрируя уникальные возможности нашей области и привлекая талантливую молодежь к исследованиям и разработкам мирового уровня. Этот двухдневный маршрут позволяет каждому участнику прочувствовать дух новаторства и вдохновения, присущие нашим ведущим вузам и предприятиям.

Возможность прикоснуться к передовым технологиям, пообщаться с увлеченными молодыми учеными, увидеть своими глазами современные лаборатории и производства станет мощным стимулом для новых идей и открытий».

У участников программы будет возможность посетить Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва и Поволжский государственный университет сервиса, а также увидеть производственные площадки известных предприятий, отражающих технологическое наследие региона.

«Запуск уникального маршрута «Крылья науки» открывает совершенно новое направление туристической активности Самары и Тольятти. Наш регион богат научными традициями и технологическими прорывами, и теперь каждый гость сможет почувствовать этот потенциал лично. Маршрут, объединяющий образовательные учреждения и промышленные гиганты, приглашает туристов отправиться в захватывающее путешествие по миру науки и инженерии. Такой опыт способен заинтересовать молодое поколение наукой и технологиями, стимулировать интерес к профессиональным выборам и развить творческий потенциал каждого участника», – рассказала врио министра туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Первые туристы, ставшие частью проекта, – школьники-участники регионального детского совета по туризму. Маршрут приурочен ко Дню российской науки, отмечаемому ежегодно 8 февраля.

Стоит отметить, что идея была поддержана федеральным Министерством науки и высшего образования России. Ранее, в декабре 2025 года, Самарская область получила признание как лидер среди регионов России в сфере популяризации науки благодаря победе в конкурсе Всероссийского проектного акселератора, итоги которого подводились в ходе Международного форума-фестиваля «Студтуризм-2025» в Москве.

 

Фото:  пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Самара

