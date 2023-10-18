Огнеборцы Чапаевска спасли 35 человек на пожаре в многоквартирном жилом доме

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Вчера отличились пожарные Чапаевска, спасшие на пожаре 35 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме Чапаевска поступило в дежурную смену 17 октября около 3-х часов дня.

По прибытии подразделений к месту вызова на улицу Щорса, 3, было установлено, что горит квартира на площади 20 кв.м.

Пожарно-спасательные подразделения привлекались по повышенному рангу вызова.

Огнеборцы провели спасение жильцов дома, которые не смогли выйти на улицу самостоятельно.

Спасение граждан, проживающих со второго по пятый этажи, проводилось с помощью дыхательных масок, спуска по трехколенной и пожарной автолестницам.

В итоге, 35 человек были спасены, 9 из которых - дети.

Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей, на пожаре никто не пострадал.

Для ликвидации огня и спасения людей от МЧС России были задействованы 26 человек и 8 единиц техники.

Фото: ГУ МЧС СО