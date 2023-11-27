Обрушившийся на Крым шторм стал самым мощным за историю наблюдений

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По словам Вильфанда, прошедший удар стихии может быть сопоставим с бурей, которая обрушилась на Балаклаву 14 ноября 1854 года. Тогда серьезные повреждения получила флотилия европейских стран, участвовавших в Крымской войне. Затонули более 30 кораблей.

"Там действительно был сильнейший шторм, но у нас тогда не было наблюдений", - пояснил синоптик.

Мощный ураган, пришедший из Турции, обрушился на Крым и все черноморское побережье в минувшее воскресенье. На западном побережье полуострова порывы ветра достигали 40 метров в секунду, на море поднялись восьмиметровые волны.

По данным МЧС, в результате урагана в Крыму один человек пропал без вести, еще четверо пострадали, пишет РГ.

Глава республиканского парламента Владимир Константинов заявил, что полуостров пережил "конкретный армагеддон".