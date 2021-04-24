Обломки подводной лодки ВМС Индонезии, пропавшей во время учений, обнаружили у берегов острова Бали

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Обломки подводной лодки Военно-морских сил (ВМС) Индонезии, пропавшей несколько дней назад во время учений, обнаружили у берегов острова Бали, передают "Известия". Об этом сообщает в субботу, 24 апреля, RTE со ссылкой на индонезийских военных.

По словам командующего ВМС Индонезии Юдо Маргоно, обнаруженные в водах у берегов острова фрагменты лодки свидетельствуют либо о внешнем давлении, либо о повреждении торпедной установки субмарины. Только по этим причинам, по словам Маргоно, эти предметы могли оказаться вне подводной лодки.

Среди обнаруженных предметов, по данным издания, были в том числе кусок торпеды, молитвенный коврик, а также бутылка со смазкой перископа.

Позже в этот же день власти Индонезии объявили подлодку KRI Nanggala 402 затонувшей. Таким образом, всех 53 человек, находившихся на ее борту, считают погибшими.

По информации военно-морского флота (ВМФ) страны, в ходе сканирования субмарину обнаружили на глубине 850 м. Это, как отмечается, значительно превышает ее предел устойчивости.

Фото: Wikimedia.org