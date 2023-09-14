Ночью в Сергиевском районе столкнулись грузовики

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13 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 8 человек.

Одно из ДТП произошло в Сергиевском районе на 1108 км трассы Урал. В 00-50 час., водитель, 1969 года рождения, управляя грузовым автомобилем Nissan АФ, двигаясь со стороны г. Самара в направлении г. Уфа, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и совершил наезд на стоящее на полосе разгона транспортное средство Валдай 578812 под управлением водителя 1981 года рождения. С места ДТП медиками госпитализирован водитель Nissan АФ.