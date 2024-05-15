ночью в селе Полудни Кинель-Черкасского района горел частный жилой дом

138

15 мая в 1 час 36 минут на пункт связи поступило сообщение о том, что в селе Полудни Кинель-Черкасского района, на улице Вокзальной горит дом. К месту пожара были направлены 2 пожарных расчета пожарно-спасательной части № 108 пожарно-спасательного отряда № 39 в количестве 7 человек.

По прибытии к месту пожара было установлено, что на площади 150 квадратных метров горят дом и надворные постройки. Оперативно было создано звено газодымозащитной службы. На тушение пожара были поданы 3 ствола «Б». В 2 часа 8 минут была объявлена локализация пожара, в 2 часа 18 минут - ликвидация открытого горения, в 6 часов 45 минут - ликвидация последствий пожара. К сожалению, пострадал один человек, который был госпитализирован в Кинель-Черкасскую центральную районную больницу. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"