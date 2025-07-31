Ночью в Самарской области легковушка столкнулась с грузовым автомобилем DAF

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31 июля 2025 года около часа ночи на 61-м километре автодороги «Самара — Большая Черниговка» произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным Госавтоинспекции, 42-летний водитель автомобиля Lada Kalina двигаясь в направлении села Большая Глушица со стороны Самары, не соблюдал правила расположения транспортного средства на проезжей части.

Мужчина допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF, которым управлял 42-летний водитель. Второй участник ДТП двигался во встречном направлении — из села Большая Глушица в сторону областного центра. Грузовой автомобиль перевозил товары народного потребления, имея при себе все необходимые сопроводительные документы.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Инспекторы провели тщательное обследование места ДТП, зафиксировали все обстоятельства аварии и опросили участников происшествия. В ходе проверки нарушений в действиях водителя грузового автомобиля не выявлено. По факту ДТП проводится дальнейшая проверка для установления всех причин и обстоятельств случившегося.

Движение на участке дороги после оформления всех необходимых документов восстановлено в штатном режиме.