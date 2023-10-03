Ночью в Самарской области автомобилистка насмерть сбила пешехода

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Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД России, около часа ночи женщина на «Приоре» сбила 41-летнего мужчину-пешехода.

Трагедия произошла на 17 км автомобильной дороги «Тольятти-Хрящевка» в Ставропольском районе Самарской области.

Мужчина шел по трассе в попутном направлении движения автомобиля Lada Priora. Водитель «Приоры» не успела вовремя заметить пешехода и, судя по характеру повреждения машины на фото, буквально врезалась в него.

Полицейские отмечают, что на пешеходе не было световозвращающих элементов. Мужчина погиб на месте ДТП. Все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники ГИБДД, пишет Обоз.инфо.

Фото: облМВД