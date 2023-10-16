Ночью в Самаре молодой водитель сбил пешехода

141

15 октября на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 6 человек.

Одно из ДТП произошло в Промышленном районе г. Самара в 01-55. 28-летний водитель управляя автомобилем Renault Logan двигался по ул. Аминева. В пути следования, при совершении манёвра разворота, не обеспечил возможность постоянного контроля за движением транспортного средства и совершил наезд на пешехода 1972 года рождения, который переходил проезжую часть, в неустановленном для перехода месте. С места ДТП пешеход доставлен в медицинское учреждение, назначено амбулаторное лечение.