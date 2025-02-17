Ночной пожар в Похвистневском муниципальном районе тушили на 60 кв. метрах

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14 февраля в 3 часа 49 минут диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в поселке Чекалинка горит дом. Оперативно к месту вызова были направлены три пожарных расчета пожарно-спасательных частей №№ 102 и 155 пожарно-спасательного отряда № 35.

По прибытии к месту вызова огнеборцы установили, что горит дом на площади 60 квадратных метров, имеется угроза распространения огня на бо́льшую площадь. Оперативно было создано одно звено газодымозащитной службы и подано на тушение 2 ствола «Б».

В 4 часа 15 минут пожар был локализован, в 4 часа 26 минут - объявлена ликвидация открытого горения, в 7 часов 27 минут - ликвидация последствий пожара. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"