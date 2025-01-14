Ночной пожар на 65 кв. метрах тушили в Алексеевском районе

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14 января в 00:20 на пульт дежурного диспетчера пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре на улице Ленинской в селе Алексеевка.

Пожарные расчеты на двух автомобилях-автоцистернах выехали к месту вызова.

По прибытии было установлено, что горит частный дом на площади 65 квадратных метров.

На тушение оперативно были поданы 2 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы.

В 00:32 зафиксирована локализация пожара, через пятнадцать минут – ликвидация открытого горения, в 03:50 – полная ликвидация.

Причины пожара устанавливаются.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"