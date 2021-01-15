НИВА наехала на мальчика в Чапаевске

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14 января на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП с пострадавшими. При этом 2 человека получили ранения различной степени тяжести. Два человека погибло. По вине нетрезвого водителя не произошла ни одна авария.

Одно из ДТП произошло в 13:00 в Чапаевске. Мужчина 1956 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-21213», следовал по ул. Суворова со стороны ул. Кутузова в направлении ул. Северная. Напротив д. № 199 по ул. Суворова, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2013 года рождения, который переходил проезжую часть дороги справа налево при отсутствии в зоне видимости перекрестка (пешеходного перехода). В результате ДТП пострадал мальчик, он был госпитализирован, сообщает облМВД.