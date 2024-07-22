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Нежилой дом на площади сто квадратных метров горел в Кинель-Черкасском районе

22 июля 2024 12:28
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Нежилой дом на площади сто квадратных метров горел в Кинель -Черкасском районе

На месте пожара работали 14 человек личного состава.

Вчера в 19:11 диспетчеру пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о возгорании в селе Кротовка, на улице Октябрьской.
К месту вызова были направлены 14 человек личного состава пожарно-спасательной части № 107 Отряда № 39, а также коллеги из Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Самарской области.
Прибыв к месту пожара, огнеборцы установили, что горит нежилой дом на площади 100 квадратных метров.
На тушение пожара оперативно были поданы 2 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы.
В 19:26 пожар был локализован, в 19:39 - объявлена ликвидация открытого горения. Полностью пожар потушен в 20:30.
Пострадавших при пожаре, к счастью, нет.
Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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