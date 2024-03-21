Незаконно ловившие рыбу тольяттинцы лишились удочек

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Двое жителей г. Тольятти осуществляли добычу рыбы в запретной для ловли водоохранной зоне. Спиннинги, при помощи которых было выловлено около 100 особей рыб, конфискованы судебными приставами.

Улов мужчин оказался большим, но не таким многообразным. Ими выловлено несколько видов судаков и лещей. Незаконная добыча водных биологически ресурсов была пресечена сотрудниками Тольяттинского линейного отдела полиции.

Суд, рассмотрев материалы дела, постановил обратить орудия улова в доход государства. Исполнительные листы были направлены в отделение судебных приставов Комсомольского района

г. Тольятти.

Сотрудники Службы в рамках исполнительных производств совершили выезд на место хранения вещественных доказательств и конфисковали спиннинги, которые передали в Росимущество.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.