Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара в Тольятти

Сообщение о пожаре в Автозаводском районе Тольятти поступило 24 октября в 11.49.

В многоквартирном доме на Цветном бульваре 73-летняя женщина уронила зажженную лампаду на промасленную салфетку. Вспыхнувший огонь самостоятельно потушить не смогла.

В 12.06 прибывшие на место вызова сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание на 8 квадратных метрах.

Никто не пострадал. Женщина покинула помещение до приезда пожарно-спасательных подразделений.

На тушение возгорания привлекались 23 специалиста и 8 единиц техники.

МЧС России напоминает:

- не оставляйте без присмотра зажженные свечи и лампады;

- не ставьте их вблизи горючих материалов и открытых окон;

- установите дома пожарный извещатель - узнаете об опасности первым;

- приобретите огнетушитель.

При пожаре звоните: 101, 112