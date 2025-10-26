Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара в Тольятти

Сообщение о пожаре в Автозаводском районе Тольятти поступило 24 октября в 11.49.
В многоквартирном доме на Цветном бульваре 73-летняя женщина уронила зажженную лампаду на промасленную салфетку. Вспыхнувший огонь самостоятельно потушить не смогла.
В 12.06 прибывшие на место вызова сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание на 8 квадратных метрах.
Никто не пострадал. Женщина покинула помещение до приезда пожарно-спасательных подразделений.
На тушение возгорания привлекались 23 специалиста и 8 единиц техники.
МЧС России напоминает:
- не оставляйте без присмотра зажженные свечи и лампады;
- не ставьте их вблизи горючих материалов и открытых окон;
- установите дома пожарный извещатель - узнаете об опасности первым;
- приобретите огнетушитель.
При пожаре звоните: 101, 112