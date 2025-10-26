Я нашел ошибку
В Тольятти объявлен в розыск водитель, сбивший ребенка на пешеходном переходе
В России начали продавать хлеб совсем маленькими упаковками
Под Самарой женщина случайно утопила свой автомобиль
В Самаре школьные каникулы начнутся с 1 ноября
Маркетплейсы стали основным каналом продаж книг
В МВД рассказали, как защититься от розыгрышей с помощью ИИ
В Самаре директора предприятия будут судить за травму работницы
В Самаре ожидается продолжительная магнитная буря
Мероприятия
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара в Тольятти

26 октября 2025 13:51
157
Сообщение о пожаре в Автозаводском районе Тольятти поступило 24 октября в 11.49.

В многоквартирном доме на Цветном бульваре 73-летняя женщина уронила зажженную лампаду на промасленную салфетку. Вспыхнувший огонь самостоятельно потушить не смогла.

В 12.06 прибывшие на место вызова сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание на 8 квадратных метрах.

Никто не пострадал. Женщина покинула помещение до приезда пожарно-спасательных подразделений.

На тушение возгорания привлекались 23 специалиста и 8 единиц техники.

МЧС России напоминает:

- не оставляйте без присмотра зажженные свечи и лампады;

- не ставьте их вблизи горючих материалов и открытых окон;

- установите дома пожарный извещатель - узнаете об опасности первым;

- приобретите огнетушитель.

При пожаре звоните: 101, 112

