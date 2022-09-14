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Неизвестный летательный аппарат упал в Ставропольском крае

14 сентября 2022 20:46
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К ликвидации последствий происшествия привлечены 16 человек и шесть единиц техники.

Неизвестный летательный аппарат упал на территории Туркменского округа Ставрополья. Информация о происшествии уточняется, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону, передает ТАСС.

"В 17:05 поступило сообщение о падении неизвестного летательного аппарата в районе села Кендже-Кулак Туркменского муниципального округа Ставропольского края. Информация уточняется", - говорится в сообщении. К ликвидации последствий происшествия привлечены 16 человек и шесть единиц техники.

В противопожарной и аварийно-спасательной службе края сообщили, ранение получил один человек.

"Прибывшие к месту происшествия пожарные осуществляли разведку пожара. В этот момент произошел взрыв. Стоящий на почтительном расстоянии от места происшествия пожарный пострадал в результате взрыва и госпитализирован. Он получил осколочные ранения руки и ноги, а также ожог лица", - сообщается в официальном Telegram-канале службы. Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. Специалисты разбираются, что за летательный аппарат потерпел крушение и по каким причинам.

Очевидцы в социальных сетях отмечают, что после падения объекта был слышен хлопок и произошло небольшое возгорание. 

 

Фото: stavropol.bezformata.com

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