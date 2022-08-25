Неизвестные подорвали железную дорогу в Курской области

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В Курской области неизвестные подорвали железнодорожное полотно: движение поездов прекращать не стали, но пришлось снизить скорость. Об этом в четверг, 25 августа, сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, повреждение рельсов железной дороги заметил сотрудник предприятия утром 24 августа. Мужчина увидел воронку под рельсом и небольшой скол на участке перегона Клюква — Курск. Позже на место подрыва приехали следователи и криминалисты и осмотрели повреждения.

По мнению специалистов, рельсы пытались подорвать самодельным взрывным устройством весом около 400 граммов. Из-за повреждений пришлось снизить скорость движения поездов на участке, но приостанавливать его не стали, пишет Лента.