Недобросовестный владелец ИП незаконно привлек 9 мигрантов к труду в Красноярском районе

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По итогам проведенных профилактических мероприятий по выявлению и пресечению нарушений в сфере миграции в Красноярском районе Самарской области, сотрудниками Управления по вопросам миграции

ГУ МВД России по Самарской области инициировано проведение внеплановой документарной проверки в отношении недобросовестного индивидуального предпринимателя незаконно привлекшего к трудовой деятельности 9 иностранных граждан.

По результатам проведенной проверки в отношении индивидуального предпринимателя, сотрудниками Управления по вопросам миграции составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 18.15 КоАП РФ, материалы дел направлены в Красноярский районный суд Самарской области для последующего принятия процессуального решения.

По итогам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях, судебным органом вынесены постановления о привлечении к административной ответственности индивидуального предпринимателя и назначении административного наказания в виде штрафов на общую сумму 2 500 000 рублей.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.