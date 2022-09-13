Названы причины пожара в Доме печати в Самаре

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Названа предварительная причина пожара в бывшем Доме печати в Самаре. Это неосторожное обращение с огнëм.

Пламя охватило заброшенное здание 7 сентября в 16:44. Площадь пожара составила 20 кв.м. На месте ЧП был развернут оперативный штаб. Причем, Дом печати горит не в первый раз. До этого случая пожарные подразделение приезжали сюда 25 июля.

Гибели и ранения людей в обоих случаях удалось избежать. Однако, как заявили на оперативном совещании в Правительстве Самарской области, здание продолжает представлять опасность для жителей, пишет ГТРК Самара.

«Надо проверить режим охраны этого здания, чтобы туда не проникали посторонние лица. Отдельно это касается доступа детей. И в ходе этой работы должны появиться предписания собственнику. Такое обследование покажет реальное положение дел. Нужно понуждать собственника к наведению порядка – и не только с точки зрения закрытия периметра, но и дальнейших шагов», — такую задачу поставил губернатор Дмитрий Азаров.