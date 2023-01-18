Названа причина пожара в трамвае на XXII Партсъезда в Самаре

Самарское трамвайно-троллейбусное управление прокомментировало происшествие с общественным транспортом, которое произошло в Советском районе утром 18 января.

— Около 09:26 загорелся трамвай № 19 в районе пересечения улиц XXII Партсъезда и Красных Коммунаров при движении в город. Загорелась вторая кабина, которая была пустой. Заметив огонь, водитель срочно остановила трамвайный поезд. Пассажиров в тот момент было немного, и все они успели покинуть салоны. По предварительной версии, пожар мог начаться из-за короткого замыкания в предохранительной коробке пустой водительской кабины второго вагона. Загоревшийся вагон был старого образца — Tatra Т3, — сообщил директор организации-перевозчика Михаил Ефремов.

Глава ТТУ отметил, что водитель с огнетушителем пыталась сама потушить огонь, но, увы, к тому моменту уже ничего не смогла сделать.

По информации от представителей областного МЧС, огонь удалось локализовать уже в 09:35 на площади 20 квадратных метров, а окончательно устранить — в 10:00. К счастью, пострадавших и погибших нет — 8 пассажиров и кондуктора удалось быстро эвакуировать. Судя по фото спасателей, вагоны сильно пострадали, пишет 63.ру.

Обгоревшие вагоны отправили в депо. Движение трамваев вновь открыто в оба направления.