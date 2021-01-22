Названа причина эвакуации более 500 человек из Белого дома в Самаре

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Срабатывание пожарной сигнализации стало причиной эвакуации людей в четверг из здания правительства Самарской области. Происшествие случилось в 14:09 (MSK+1) в Ленинском районе города на ул. Молодогвардейская, 210. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

«Пожарно-спасательные подразделения были автоматически направлены по повышенному рангу вызова – Пожар № 2. По прибытию установлено, что на пятом этаже произошло срабатывание автоматической пожарной сигнализации»,– говорится в сообщении.

В итоге вызов признали ложным и объявили отбой. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Из здания эвакуировали 520 человек, сообщает Коммерсантъ.