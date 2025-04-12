На Заводском шоссе в Самаре самокатчик врезался в автомобиль

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Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место ДТП, оказали первую доврачебную помощь пострадавшему и передали его медикам.

По предварительным данным а/м Lada Granta двигался по Заводскому шоссе, водитель осуществлял поворот направо во двор.

Водитель СИМ двигался по проезжей части, врезался в заднюю часть автомобиля.

Самокатчик 1981 года рождения госпитализирован с травмой ноги.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО