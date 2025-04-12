На Заводском шоссе в Самаре самокатчик врезался в автомобиль

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место ДТП, оказали первую доврачебную помощь пострадавшему и передали его медикам.
По предварительным данным а/м Lada Granta двигался по Заводскому шоссе, водитель осуществлял поворот направо во двор.
Водитель СИМ двигался по проезжей части, врезался в заднюю часть автомобиля.
Самокатчик 1981 года рождения госпитализирован с травмой ноги.
Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.
Фото: пресс-служба ГУ МВД СО