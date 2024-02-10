На озера Лещево мужчина , катаясь на лыжах, повредил руку и спину, помогли ему 6 спасателей

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10 февраля спасатели Поисково спасательного подразделения «Центральная» проводили поисково-спасательные работы на акватории озера Лещево острова Рождественский.

Мужчина 1978 года рождения, катаясь на лыжах, получил травму руки и спины. Самостоятельно передвигаться он не мог.

Для госпитализации пострадавшего требовалась помощь спасателей.

Для оказания помощи вышел аэроглиссер «Север». 250 метров по глубокому снегу спасатели добирались до пострадавшего.

Мужчине зафиксировали поврежденную конечность и на носилках доставили до спасательного судна.

Пострадавшего передали врачам скорой медицинской помощи на территории спасательной станции. В спасательной операции было задействовано 6 спасателей, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО